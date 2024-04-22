المهرجان الوطني للمسرح الجامعي بسيدي بلعباس: إحترافية في الأعمال على عدّة أصعدة

كشف عز الدين ربيڨة، محافظ المهرجان الوطني للمسرح الجامعي، بسيدي بلعباس، اليوم، في تصريح لشرشال نيوز، أن الطبعة 14 من المهرجان الذي تجري وقائعه، بالمدينة الجامعية بالولاية، من 17 إلى 23 أفريل الجاري، عرف مشاركة حوالي 10 أعمال تم انتقاؤها من أزيد من 20 عمل ترشّح للمشاركة في هذه المنافسة.

و أكّد محافظ المهرجان، أن الأعمال التي شاركت من كل جهات الوطن الأربع إرتقت كثيرا إلى أكثر مما كان يُنتظر منها كمؤسسات جامعية، بعدما ارتقت بعض الأعمال-يضيف ءات المتحدث، إلى مستوى احترافي في مختلف المجالات إخراجا وصوتا وإضاءة وأداء على ركح المسرح الجهوي لسيدي بلعباس.

و أشار ربيڨة، إلى أن هذا المسرح أيضا، كان فرصة للطلبة لكي يعتلوا مسرحا عرف مرور الكتير من كبار المسرحيين في الجزائر، على شاكلة عبد القادر علولة و كاكي و غيرهم من الذين أسّسوا للمسرح الجامعي.

كما نوّه عز الدين ربيڨة، بالجانب التكويني الذي تم التركيز عليه هذه السنة، من خلال مناقشة العروض التي تقام داخل خيمة نصبت بوسط جامعة جيلالي اليابس، بسيدي بلعباس، والتي تكون في شكل محاكمة إفتراضية للأعمال التي تُقدَّم مع أساتذة أكاديميين مختصين، مع منح الفرصة للطلبة ليرافعوا لصالح أعمالهم وخياراتهم الفنية والإخراجية والتمثيلية وغير ذلك، زيادة على ذلك-يضيف محافظ المهرجان- تم تنظيم ورشتين للكتابة المسرحية و الإلقاء، عرفتا إقبالا رائعا من الطلبة، و الذي سيتم مشاهدة من خلالهما إنتاجا لمدة أسبوع، سيُعرض في الحفل الختامي للمهرجان، حسب ذات المتحدث.

شرف الدين عبد النور