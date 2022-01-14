المدير العام لمعهد باستور يكشف عن إصابة عدد كبير من الأطفال و التلاميذ بكورونا

14 يناير، 2022

كشف المدير العام لمعهد باستور البروفيسور فوزي درار, عن تسجيل اصابات كثيرة عند الأطفال والتلاميذ هذه الأيام مشيرا الى ان الأطفال أكثر فئة عرضة لفيروسات الجهاز التنفسي.

وقال فوزي درار, في تصريحات لإذاعة سطيف, اليوم الجمعة, أن الفيروس يبقى عند الأطفال لمدة أطول وهم ينقلونه بشكل سريع لأكبر فئة ممكنة من حولهم لذلك حذار, ولهذا طالب بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي والزامية استخدام الكمامة للجميع وغسل الأيدي وعدم التهاون, داخل المؤسسات التربوية باعتبارها نقطة حساسة لانتشار الفيروس.
وتابع عضو اللجنة العلمية يقول, ”لا داعي لغلق المؤسسات التربوية حاليا، لكن ضروري تطبيق البروتوكول الصحي حماية للأسرة التربوية والعائلات.”

كما  أوضح مدير معهد باستور أنه اللجنة العلمية لا تعتبر تلقيح الأطفال أولوية حاليا، والاهمية حاليا تتمثل في تلقيح الكبار فهم أكثر فئة بالمستشفيات. مؤكدا أن 100 % من المتواجدين في العناية المركزة, غير ملقحين, و 90% من المرضى بالمستشفيات لم يأخذوا اللقاح. جسب ما كشفت عنه الأرقام حتى مساء أمس الخميس.

ش.ن

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