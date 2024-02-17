المدير العام للأمن الوطني يتفقد الوحدات العملياتية بقسنطينة

17 فبراير، 2024

أجرى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أمس الجمعة، زيارة عمل قادته لأمن ولاية قسنطينة، أين تفقد عن كثب، سير المصالح الجهوية والوحدات العملياتية والتقنية للأمن الوطني بالولاية.

و اطّلع المدير العام للأمن الوطني، خلال هذه الزيارة أيضا، على مختلف الهياكل الاجتماعية والصحية لأمن الولاية ليقف على الخدمات التي توفرها لمنتسبي الأمن الوطني والمتقاعدين وذوي الحقوق.

و اختتمت الزيارة التفقدية بإشراف المدير العام للأمن الوطني، على لقاء جهوي توجيهي، حضره رؤساء أمن الولايات والمصالح الجهوية للناحية الشرقية للوطن، ألحّ خلاله، على ضرورة مواصلة الجهود في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، على غرار الجريمة العابرة للحدود والجريمة الحضرية، والعمل على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، في سبيل تأمين المواطن وحماية ممتلكاته، مؤكدا على التحلي بالاحترافية والالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان، في كل الأوقات والظروف، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

شرف الدين عبد النور

17 فبراير، 2024

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