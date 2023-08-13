المديرية العامة للحماية المدنية تعلن عن مسابقة للتوظيف على أساس الاختبار

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن مسابقة على أساس الاختبارات، و هدا للراغبين في المشاركة.

و أفاد بيان مصالح الحماية المدنية انه يتوجب على المشاركين أن تتوفّر فيهم الشروط اللازمة ، وهي أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ الامتحان ، كما لا تقل قامة المترشح 1.70 للذكور و 1.65 للاناث ، فيما حدّد المستوى الدراسي المطلوب بالثانية ثانوي كاملة.

و أشارت ذات المصلحة انه سيتم توظيف 3000 عون حماية مدنية منهم 2970دكور و 30 اناث.

حيث أكدت الحماية المدنية على أنها سوف تقوم بنشر مزيد من التفاصيل في القريب العاجل ، وهذا عبر موقعها الرسمي، وكذا حساباتها على الفيسبوك ، انستغرام ، تويتر…

سهام.ق

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