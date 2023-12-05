المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

5 ديسمبر، 2023
المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي
قدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها إلى عائلة الفقيد المصور الصحفي أمين شيخي.
و جاء في بيان رئاسة الجمهورية، “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المصور الصحفي أمين شيخي”.
و أضاف “وإثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة إلى عائلته وإلى الأسرة الإعلامية، بأحر التعازي وأصدق المواساة، مع التضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.إنّا لله وإنا إليه راجعون”.
شرف الدين عبد النور
5 ديسمبر، 2023

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