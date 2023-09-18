المجلس الشعبي الوطني ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء البرلمان الصحراوي

نظم المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، دورة تكوينية لفائدة المجلس الوطني الصحراي ، و ذلك تحت اشراف المديرية العامة للتكوين و الدراسات التشريعية، و هذا في إطار برنامج الشراكة والتعاون الذي يربط المجلسين الصحراوي والجزائريري.

و حضرافتتاح الدورة التكوينية كل من نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي و المديرة العامة للتكوين و الدراسات و الاعلام هجيرة عباس ، كما حضر أيضا أطارات مهمة من كلا الجانبين للمجلسين .

و في هذا الجانب، أكدت المديرة العامة للتكوين و الدراسات و الاعلام حرص رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي على مواصلة الدعم والتعاون بين الهيئتين البرلمانيتين من خلال تنظيم هذه الدورات التكوينية، وأنشطة تضامنية مماثلة من اجل تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين، موضحة أن هذه المبادرات هي وجه آخر للمواقف الثابت والداعمة للجزائر والمدافعة باستمرار عن الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في بناء دولته المستقلة على ترابه الجمهورية الصحراوية.

و أكد نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عن مدى أهمية هذه الدورات التكوينية و التي تعتبر طريقا لتبادل الافكار والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية العريقة في مجال بناء النظم التشريعية وصياغة مختلف القوانين، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في تطوير أداء المجلس الوطني الصحراوي والرفع من المستوى المعرفي لأعضائه في العديد من المجالات ذات الصلة بالبناء المؤسساتي في الإدارة والرقابة والتشريع وغيرها.

و من خلال ما افاده النائب الصحراوي، أنه سيستفيد أعضاء المجلس الوطني الصحراوي خلال هذه الدورة التكوينية التي ستمتد لأكثر من أسبوعين من سلسلة محاضرات لأساتذة ومختصين في العديد من المواضيع، منها منهجية تحليل مشاريع القوانين، الرقابة، الإدارة، الميزانيات وكذا الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصياغة النصوص التشريعية المختلفة. أيضا سيتم زيارات ميدانية لأعضاء الدفعة إلى مختلف مصالح المجلس الشعبي الوطني ، للاطلاع على سير عمل كل واحدة منها و ذللك على هامش الدورة التكوينية .

سهام قريمش

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