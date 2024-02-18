المجلس الشعبي الوطني: البعثة الاستعلامية عن لجنة المالية والميزانية تطّلع على واقع الرقمنة بعين تموشنت

حلّت البعثة الاستعلامية عن لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، مساء أمس السبت، بولاية عين تموشنت، قصد الاطلاع على واقع الرقمنة في قطاعات الضرائب، الأملاك الوطنية، الجمارك، الخزينة العمومية والمراقبة المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17إلى20 فيفري الجاري، حسب ما كشفه بيان المجلس الشعبي الوطني.

و قد كان في استقبال وفد البعثة لدى وصوله، محمد مومن، والى الولاية، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، و نواب الولاية والسلطات المحلية.

و في كلمته الترحيبية، أكد والي عين تموشنت على أهمية تطبيق الرقمنة في القطاع المالي خاصة في ترشيد النفقات العمومية وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية.

من جهته، أبلغ سعد بغيجة، رئيس اللجنة، الحضور تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي يولي أهمية بالغة لهذه البعثات، والتي تسعى بدورها لدعم جهود السلطات العليا للبلاد، مؤكدا أن الهدف من هذه البعثة هو مواكبة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تماشيا مع الالتزام 25 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي والمالي.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...