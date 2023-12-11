المتحف المركزي للجيش يُحيي الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

نُظّمت، اليوم الاثنين، بالمتحف المركزي للجيش، نشاطات تاريخية مخلدة لهذه الذكرى تحت شعار “مظاهرات 11 ديسمبر 1960 …ملحمة شعب أراد الحياة”، وهذا في إطار الاهتمام والمحافظة على التاريخ والذاكرة الوطنية من خلال إحياء مختلف الأعياد والمناسبات الوطنية والمحطات التاريخية على غرار مظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه تم، خلال هذه التظاهرة الاحتفالية، تنظيم ندوة تاريخية استهلت بعرض شريط وثائقي بعنوان “الثورة التحريرية…إستراتيجية النصر”، ليتم بعده تقديم مداخلات وكذا شهادة حية لمجاهد عايش الحدث، ليليها تدشين معرض للصور التاريخية المخلدة لهذه المحطة التاريخية الهامة في ثورتنا التحريرية المظفرة.

وعرفت الاحتفالية حضور السيدة زوبيري خيرة، أرملة الفقيد المجاهد العقيد يوسف الخطيب، حيث تم عرض صور متعلقة بالولاية التاريخية الرابعة وقطع أسلحة خاصة بالمجاهد العقيد المرحوم يوسف الخطيب، تم تسليمها إلى وزارة الدفاع الوطني من طرف أرملة المرحوم بناءً على توصية شخصية منه قبل وفاته وذلك قصد عرضها في المتحف المركزي للجيش، يضيف البيان.

واختتم بيان وزارة الدفاع الوطني أنّه تمّ تكريم أرملة الفقيد المجاهد العقيد يوسف الخطيب، في ختام هذه التظاهرة وبإسم الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرا لهذه المبادرة التي من شأنها الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقل قيمها الأصيلة في البطولة ونكران الذات والتضحية من أجل الوطن للأجيال المتلاحقة وعرفانا لهذه الشخصية الوطنية التاريخية ومكانتها المتميزة في ثورتنا التحريرية المباركة.

ش.ن

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