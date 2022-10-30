المالكي: قمة الجزائر كرّست التوافق العربي لدعم فلسطين

أعرب اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن تقديره للتأييد الذي حظيت به فلسطين في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر.

وعبر المالكي في تصريح للإذاعة الوطنية، عن شكره للجزائر التي جددت حرصها على الانتصار لفلسطين بعد أسابيع عن النجاح الباهر لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لم الشمل الفلسطيني.

و أشاد ذات المتحدث، بتكريس قمة الجزائر التوافق العربي لدعم فلسطين، عبر إقرار اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. توصية لدعم الاقتصاد الفلسطيني تمهيداً لاعتمادها من القمة العربية، المقرّر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني:” المنتظر هو وضع آليات عمل تنفيذية تترجم التوافق العربي بشأن إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس”.

رمزي أحمد توميات