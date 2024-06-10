اللجنة المركزية للأفلان تحسم الخميس في موقف الحزب من رئاسيات 7 سبتمبر

اللجنة المركزية للأفلان تحسم الخميس في موقف الحزب من رئاسيات 7 سبتمبر

ترأس، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، اجتماعًا للمكتب السياسي.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط الأساسية على غرار التحضير الجيد لانعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية المقرر إجراؤها في 13 جوان 2024.

كما تطرّق الاجتماع الى التحضير الأمثل للرئاسيات المقبلة، من كافة الجوانب.

وأكّد بن مبارك أنّ حركة البناء الوطني جمّدت عضويتها في “الائتلاف من أجل الجزائر” الذي ضم كل من الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل.

وجدّد بن مبارك التأكيد على استمرار المسيرة التي بدأها الائتلاف من أجل الجزائر، مضيفا بأن الأبواب مفتوحة، مشيرا إلى أن “الائتلاف ليس لإقصاء أي مكون سياسي بل لتجميع الأحزاب الوطنية ذات الرؤى المشتركة”.

وقال بن مبارك بأن الهدف من الائتلاف هو التحضير للاستحقاق الرئاسي القادم ليكون عرساً للديمقراطية في الجزائر وكذا التحضير الجيد للندوة الوطنية المزمع تنظيمها قريباً، والتي تضمّ مؤسسي هذا الائتلاف، بالإضافة إلى تشكيلات سياسية أخرى قد تبدي رغبتها في الانضمام لهذا المسعى.

كوثر غريبي