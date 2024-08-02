اللجنة الأولمبية الجزائرية تصدر بيانا هاما بخصوص قضية إيمان خليف

أعلمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في بيان لها، اليوم، الرأي العام الوطني والدولي، بأنه تبعا للشكوى الرسمية التي قدمتها اليوم إلى اللجنة الأولمبية الدولية، فيما يخص انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة و المساس بالميثاق الأولمبي، بشخص الملاكمة إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024، فقد اعطت اللجنة الأولمبية الدولية إعذارًا اخيرًا للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس بإيمان خليف.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على أنها تحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد إيمان خليف.

شرف الدين عبد النور