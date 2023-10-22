الكونغرس : إحباط قرار يحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين

22 أكتوبر، 2023
الكونغرس : إحباط قرار يحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين

أحبط عضو مجلس الشيوخ الاميركي، كريس فان هولين، محاولة من قبل مجموعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، دعت لحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين، باعتبارها معادية للسامية.

وتقدم بمشروع القرار، حسب مصادر إعلامية، جوش هاولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري الامريكية، طالب فيه ادارة الرئيس بايدن بتشريع يدين المجموعات الطلابية والاحتجاجات في حرم الجامعات التي تنتقد الكيان الصهيوني باعتبارها معادية للسامية.

وقدّم هاولي القرار بمشاركة السيناتور ريك سكوت، ومارشا بلاكبيرن، وتيد بود، وحاول الجمهوريون تمريره للتصويت الفوري في مجلس الشيوخ دون مزيد من الدراسة من قبل مجلس الشيوخ أو تصويت رسمي.

كما تقدم النائب هولي، بطلب لمنع التصويت الفوري على القرار باعتباره لا يحظى بإجماع وبحاجة للبحث والدراسة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

22 أكتوبر، 2023

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