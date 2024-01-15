“القاتل الصامت” يودي بحياة شخصين بقسنطينة

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة، ببلدية الخروب، ولاية قسنطينة.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت اسعافاتنا نهار اليوم من اجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة مركونة في مراب منزل طور الإنجاز بمفترق الطرق عين الباي بلدية الخروب”.

و أضاف البيان ذاته، “خلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر كانا على متن السيارة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور

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