الفريق شنقريحة يُهنئ لاعبي المنتخب الوطني

26 مارس، 2022

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة تهانيه للاعبي المنتخب الوطني عقب فوزهم على فريق الكاميرون في ذهاب السد المؤهل لمونديال قطر 2022.

وقال قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, ” أهنئكم بإسمي و بإسم جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على هذا الانتصار البطولي خارج الديار. في انتظار تثبيت التأهل يوم الثلاثاء المقبل انشاء الله. ”

وأضاف الفريق “كما أنوه بدور المناصرين الذين تنقلوا للكامرون لتشجيعكم ومؤازرتكم في صورة عكست اللحمة و الإنتماء. هنيئا مرة أخرى و تحيا الجزائر”.

ش.ن

 

26 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

سي الهاشمي عصاد: “فعاليات تمنراست ستساهم من دون شك في تعزيز وشائج وأواصر التلاحم بين الشعب الجزائري”

9 يناير، 2022

حمداني يسدي تعليمات مستعجلة لإنقاذ منتجي التمور من الإفلاس

4 أكتوبر، 2020

عطار: استحداث لجنة قيادة وزارية مشتركة لتحديد المواقع المعرضة للخطر

21 أكتوبر، 2020

اتفاق جزائري _ اسباني لرفع قدرات تصدير الغاز عبر أنبوب “ميدغاز” الجديد

15 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: