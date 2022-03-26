قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة تهانيه للاعبي المنتخب الوطني عقب فوزهم على فريق الكاميرون في ذهاب السد المؤهل لمونديال قطر 2022.

وقال قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, ” أهنئكم بإسمي و بإسم جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على هذا الانتصار البطولي خارج الديار. في انتظار تثبيت التأهل يوم الثلاثاء المقبل انشاء الله. ”

وأضاف الفريق “كما أنوه بدور المناصرين الذين تنقلوا للكامرون لتشجيعكم ومؤازرتكم في صورة عكست اللحمة و الإنتماء. هنيئا مرة أخرى و تحيا الجزائر”.

ش.ن

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