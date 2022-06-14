أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “تاوندرت 2022” بالناحية العسكرية السادسة ببرج باجي مختار

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن التمرين قامت به وحدات من القطاع مدعمة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة

وحسب نص البيان، فإن التمرين يهدف للرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة

كما اتسمت مجريات الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة بكافة مستويات والكفاءة العالية للإطارت في مجالات التركيب وإدارة العلميات القتالية

وتخللت التمرين التكتيكي، عملية إبرار لمفرزة من القوات الخاصة تحت حماية المدفعية والطيران المقاتل لمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي حاولت التسلل إلى داخل التراب الوطني علاوة على عملية إنزال جوي لأفراد القوات الخاصة في عمق دفاعات العدو.

رمزي أحمد توميات

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