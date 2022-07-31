الفريق أول شنقريحة يستقبل وفد عسكري كاميروني

الفريق أول شنقريحة يستقبل وفد عسكري كاميروني

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية الكاميرون المكلف بالدفاع جوزيف بيتي أوسومو

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن المسؤول الكاميروني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأكد الفريق أول شنقريحة، على أن هذه الزيارة ستشكل تمهيدا لتعاون عسكري يجسد الإرادة السياسية لقائدي البلدين في إرساء تعاون متنوع ويعكس الديناميكية المرجوة في العلاقات الثنائية

وشدد رئيس أركان الجيش، على ضرورة التعاون بين الجيشين في إطار بروتوكول تعاون عسكري يصادق عليه الطرفان

ومن جانبه، ثمن لوزير المنتدب الكاميروني حرص الجزائر على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع الكاميرون وباقي الدول الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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