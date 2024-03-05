الفريق أول السعيد شنڨريحة يُستقبل من قِبل الممثل الشخصي لأمير دولة قطر

استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء ، من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، وهذا في اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024”.

وأفاد بيان لوزارة الفداع الوطني أنّه خلال هذا اللقاء الذي خُص به الفريق أول والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة قطر والذي حضره كل من خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، و الفريق ركن حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، أعرب الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لمضيفه عن جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبلغا إياه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني ومن خلاله إلى كل الشعب القطري الشقيق.

الفريق أول السعيد شنڨريحة ذكر في ذات المناسبة بمجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين، والذي يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين، وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول، يضيف البيان.

من جهته، أعرب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ترحابه وسعادته البالغة بمشاركة الجزائر في هذا المعرض، ممثلة في رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد، خيتم بيان وزارة الدفاع الوطني.

ش.ن

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