الفريق أول السعيد شنڨريحة يُستقبل من قِبل الممثل الشخصي لأمير دولة قطر

5 مارس، 2024

استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء ، من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، وهذا في اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024”.

وأفاد بيان لوزارة الفداع الوطني أنّه خلال هذا اللقاء الذي خُص به الفريق أول والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة قطر والذي حضره كل من خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، و الفريق ركن حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، أعرب الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لمضيفه عن جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبلغا إياه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني ومن خلاله إلى كل الشعب القطري الشقيق.

الفريق أول السعيد شنڨريحة ذكر في ذات المناسبة بمجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين، والذي يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين، وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول، يضيف البيان.

من جهته، أعرب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ترحابه وسعادته البالغة بمشاركة الجزائر في هذا المعرض، ممثلة في رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد،  خيتم بيان وزارة الدفاع الوطني.

ش.ن

5 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

مع الالتزام بالعمل جنبا الى جنب مع السلطات العمومية…فعاليات المجتمع المدني تتمسك بخيار التشاركية

17 نوفمبر، 2022
Ooredoo تعلن عن نتائجها المالية المحققة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية

Ooredoo تعلن عن نتائجها المالية المحققة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية

2 نوفمبر، 2023

الأمن الوطني يُسطّر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي

21 سبتمبر، 2022

البيان الختامي للمؤتمر الـ32 يؤكد على ضرورة تعزيز التضامن بين البرلمانات العربية

19 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى