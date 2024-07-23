الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا

إستقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

واستُهلت مراسم الاستقبال، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، بتحية العلم الوطني، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

تطرّق الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وألقى الفريق أول، بهذه المناسبة، كلمة رحب في مستهلها بالوفد الزائر، مؤكدا أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي، حيث قال، “أود في البداية أن أرحب بكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة زيارتكم الثانية للجزائر، منذ توليكم قيادة الأفريكوم، والتي تؤكد تميز التعاون العسكري الثنائي، الذي تطبعه البراغماتية واحترام المصالح المتبادلة”.

وأضاف الفريق أول في ذات السياق، “وأخذا بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الإفريقي، كمنسق لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من المبادرات، على غرار إعداد مخطط إفريقي لمحاربة الإرهاب، تفعيل الصندوق الإفريقي لمحاربة هذا التهديد، إعداد قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، وكذا إعداد مذكرة توقيف إفريقية.”

كما جدّد الفريق أول، التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية، ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي، لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها، حيث قال، “في الأخير، أود أن أجدد التزام بلدي لدعم كل مبادرة إفريقية، ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي، لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها. كما أؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي، قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعين توفيرها لبلوغ، بكل واقعية، الأهداف الأمنية للقارة الإفريقية، عموما، ومنطقة شمال إفريقيا، على وجه الخصوص”.

وعبّر قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، من جهته، عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا على إمكانيات الطرفين لتطوير التعاون العسكري الثنائي.

هذا وتبادل الطرفان، في ختام اللقاء، هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق أول مايكل لانغلي، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور