الفريق أول السعيد شنڨريحة يتفقّد القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير

تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الإثنين، إلى القاعدة البحرية المركزية لمرسى الكبير، لمواصلة زيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، أين كان في استقباله اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

واستمع الفريق أول حسب ذات البيان، إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البحرية، تلاه عرض مفصل قدمه المدير العام لمؤسسة البناء والتصليح البحريين حول حالة تقدم أشغال المشاريع الجارية، قبل أن يقوم بجولة تفقدية على مستوى سلسلة البناء البحري للمؤسسة ويطلع على سير المشاريع قيد الانجاز، وكذا الوحدات البحرية والسفن التابعة لمؤسسات اقتصادية وطنية قيد التصليح .

كما أشرف الفريق أول على مراسم تدشين وتسمية أول قاطرة تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين، ووقف على وضعها حيز الخدمة، قبل أن يقوم بتفتيش ومعاينة هذا الإنجاز الجديد الذي تدعمت به قواتنا البحرية في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطولنا البحري، حيث طاف بمختلف أقسام السفينة، واطلع عن كثب على جميع أجزائها، واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها، قدمها له الفريق المكلف بالإنجاز، يضيف البيان.

وهنأ الفريق أول، بهذه المناسبة، كافة المستخدمين المشاركين في هذا الانجاز الهام، مسديا جملة من التعليمات والتوجيهات للمسؤولين حول ضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله طبقا للمعايير المعمول بها. وبدورهم، عبّر أعضاء الفريق المكلف بتصنيع القاطرة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية لأسطول قواتنا البحرية، قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية مع الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, حسب البيان السالف ذكره.

سهام قريمش

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