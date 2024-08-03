الفريق أول السعيد شنقريحة يُدشّن مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزرالدة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، على مراسم تدشين مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزرالدة، بالناحية العسكرية الأولى، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة، عرضا مفصلا حول هذه المرافق الجديدة التي يأتي إنجازها تجسيدا للمشاريع الاجتماعية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

كما هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، جميع المسؤولين نظير الجهود المبذولة في سبيل تسليم المرافق الجديدة في الآجال المحددة، وحثهم على العمل من أجل المحافظة عليها والحرص على صيانتها باستمرار.

شرف الدين عبد النور