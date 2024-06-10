الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على افتتاح أشغال ندوة حول صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، على افتتاح أشغال ندوة، بعنوان “صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية”.

و تهدف الندوة التي نظمتها مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تستهدف الذاكرة الوطنية، وسبل مواجهتها على مختلف المنصات في الفضاء الرقمي.

و أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته، بالمناسبة، أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية يعد رهانا أساسيا للمحافظة على الإرث التاريخي العظيم للأمة الجزائرية، ضد جميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها، محذرا من محاولات استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمم.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة التكيف مع متطلبات العصر، والحضور بقوة في العالم الافتراضي، من خلال صناعة محتوى رقمي غني بالمعلومات الموثوقة والمقنعة شكلا ومضمونا، ويعزز روح الانتماء إلى الأمة الجزائرية.

شرف الدين عبد النور