الفريق أول السعيد شنقريحة يبلغ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من مدارس أشبال الأمة تهاني رئيس الجمهورية

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لدورة جوان 2024، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية، وكذا أولياء الطلبة المكرمين، وعدد من الأساتذة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ الفريق أول ألقى بهذه المناسبة كلمة، حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة، حيث بلغت نسبة النجاح بشهادة البكالوريا 97.95%، وبشهادة التعليم المتوسط 100%، كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز.

وقال الفريق أول في كلمته “هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر، التي انتهجناها في سبيل النهوض بقدرات الجيش الوطني الشعبي، والتي ترتكز على جملة من المحاور الرئيسية، أساسها العناية القصوى بالجانب التكويني، بكافة مستوياته، لأننا نعـتبـر أن المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل تأهيلا كافيا ووافيا، هو الاستثمار المربح الكفيل بإنجاح عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي، والارتقاء بجاهزيته إلى أرقى مستوياتها المطلوبة.”

كما أعرب الفريق أول السعيد شنقريحة المناسبة عن افتخار الجيش الوطني الشعبي بشبلات الأمة اللواتي حققن، على غرار الأعوام الفارطة، نسبة 100%، حيث أظـهـرن إرادة قوية وعزيمة لا تليـن في التفوق، وطموحا منقطع النظير لتحقيق هذا النجاح، الذي سيؤهلهن دون شك للانخراط في مسار مهني متألق، وولوج كافة مجالات مهنة الأسلحة

عقب ذلك تمّ تكريم المتفوقين بالإضافة إلى بعض الأساتذة.

في ختام اللقاء، فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك السيد الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين، حسب ذات البيان.

ش.ن