الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم، لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض من 4 إلى 08 فيفري الجاري.

و سيغتنم الفريق أول هذه الفرصة، لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والإلتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين، لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور

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