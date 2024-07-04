الفريق أول السعيد شنقريحة: “دعم الرئيس تبون المستمر للمؤسسة العسكرية سيزيدها عزما”

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بقصر الشعب، أن الدعم المستمر الذي يُقدّمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية.

و جاء ذلك، خلال مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي، و التي أشرف عليها الرئيس تبون.

و أعرب الفريق أول، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، على إشرافه الشخصي على مراسم هذا الحفل السنوي الذي يُعدّ حسبه، بمثابة تكريم مستحق لإطارات وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود المبذولة لأداء المهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية واقتدار.

كما قال الفريق أول السعيد شنقريحة، “نؤدي من خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الوطنيين المخلصين واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة”.

وأضاف، “نجدد بهذه المناسبة العهد الذي قطعناه أمام شهداء المقاومات الشعبية الباسلة والثورة التحريرية المظفرة الذين ضحوا من أجل استقلال واسترجاع السيادة الوطنية وكذا شهداء الواجب الوطني الذين أفشلوا المشروع الظلامي للإرهاب الهمجي وحافظوا على الطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي”.

شرف الدين عبد النور