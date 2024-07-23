الفريق أول السعيد شنقريحة: الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش قائد القيادة الامريكية لإفريقيا “الأفريكوم”، الفريق أول مايكل لانغلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر رفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني المشترك.

كما جدد الفريق أول السعيد شنقريحة التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية. ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات التي تواجهها

رمزي أحمد توميات