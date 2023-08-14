الفاف: هذا تاريخ عقد الجمعية العامة الانتخابية

كشف، اليوم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، عن عقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 21 سبتمبر القادم، بعدما كانت مقرّرة في الرابع سبتمبر المقبل.

و جاء في بيان (الفاف)، أنّه بعد اجتماعها المنعقد أمس الأحد، بمقر الاتحاد في دالي إبراهيم، بحضور الأمين العام للهيئة منير دبيشي ومساعده حليم جندوبي، سطّرت لجنة الترشيحات جدولاً انتخابياً جديداً، إلى غاية انعقاد أشغال الجمعية الانتخابية.

وحدّدت اللجنة التي يرأسها علي مالك، تاريخ 27 أوت (16.00 سا)، كآخر أجل لوضع ملفات الترشح، على أن يتم دراسة مختلف ملفات المترشحين يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

وسيتم الإعلان في اليوم الموالي (30 أوت)، عن قائمة المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم، وفي حالة وجود طعن في قرارات لجنة الترشيحات، فيمكن وضعها ابتداء من تاريخ 30 أوت وإلى غاية الرابع سبتمبر (16.00 سا) وهو آخر أجل محدد لتقديمها، على أن يتم دراسة الطعون يومي الخامس والسادس سبتمبر، بينما سيتم الإعلان ونشر القائمة النهائية للمترشحين يوم السابع سبتمبر 2023.

وبعد استكمال كل الإجراءات الإدارية، سيتم عقد الجمعية العامة الانتخابية في تاريخها الجديد 21 سبتمبر 2023.

شرف الدين عبد النور

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