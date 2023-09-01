الفاف: نقل تربص الخضر إلى تونس لهذا السبب

1 سبتمبر، 2023

أعلن  الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له اليوم، عن نقل التربص التحضيري الخاص بمباراتي تنزانيا الرسمية والسنغال الودية إلى مدينة طبرقة التونسية.

وجاء في بيان الفاف، “تحسبا للمباراتين ضد تنزانيا (07/09) في عنابة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ساحل العاج 2023، وضد السنغال في مباراة ودية (09/12) في داكار، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم نقل المعسكر التدريبي للخضر إلى طبرقة بتونس”.

و أشار الفاف في ذات البيان، إلى أن نقل التربص إلى تونس، يأتي من أجل السماح بمواصلة صيانة أرضية المركز الفني الوطني للمنتخبات بسيدي موسى.

شرف الدين عبد النور

1 سبتمبر، 2023

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