الفاف تُعزّي في وفاة مناصر شباب عين تموشنت إثر حادث المرور الأخير

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، في بيان له، تعازيه الخالصة إثر وفاة مناصر شباب عين تموشنت في حادث مرور مأساوي، تمثل في انقلاب حافلة كانت تنقل مناصري الفريق، مخلفا حالة وفاة و العديد من الإصابات المتفاوتة.

و جاء في بيان الفاف، “بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره ، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، السيد وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم الجزائرية، نبأ الحادث المروري الذي تعرض له مناصرو نادي شباب عين تموشنت مخلفا وفاة مناصر وتعرض العديد لجروح متفاوتة جراء انقلاب الحافلة بالطريق الوطني رقم 11 بلدية قديل والتي كانت متجهة لولاية مستغانم تنقل المناصرين لحضور لقاء كروي مع فريق الوداد المحلي”.

و أضاف ذات البيان، “على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه الخاص وبإسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي والمواساة لعائلة المتوفي ولأسرة نادي شباب عين تموشنت، راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يرزق الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث”.

شرف الدين عبد النور

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