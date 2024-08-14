العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الدخول الجامعي و التكوين المهني.

وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث، حسب بيان مصالح الوزير الأول، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، من اجل تعزيز الحوكمة الجمركية و مرافقة التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية، كما تدارست الحكومة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية و تطوير الصيد في أعالي البحار.

كما درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير شبكة الطرق، و استمعت إلى عرض، في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي.

شرف الدين عبد النور