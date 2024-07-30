العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة هذه مخرجاته

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة.

وخُصّص الاجتماع حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير الأول، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم و السكك الحديدية، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية و بالمنشآت القاعدية، الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تثمين الثروات والمقدرات الوطنية.

وتم في هذا الصدد، استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة خاصة تلك الموجهة للسقي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة.

واستمعت الحكومة في الأخير، إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة وإلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.

شرف الدين عبد النور