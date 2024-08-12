العرباوي يتحادث مع الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر

أجرى اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، بقصر الحكومة، محادثات مع الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

وأكد الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال جلسة العمل التي شملت وفدي البلدين، على الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية النيجر، منوها بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

كما أشار العرباوي إلى التعاون الثنائي الذي يطمح البلدان إلى الارتقاء به إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية، ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة.

وأشار الوزير الأول النيجري من جهته، إلى أن زيارته إلى الجزائر رفقة وفد وزاري هام تكتسي اهمية بالغة معربا عن اعتزازه بتواجده بالجزائر، التي كان لها دوماً دور حاسم في مرافقة بلاده في جهودها التنموية، ومواقف إيجابية تجاه جمهورية النيجر، لاسيما في أصعب المراحل التي مرت بها، معرباً على وجه الخصوص عن شكره و تقديره البالغ لموقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرافض لأي تدخل عسكري بالنيجر.

كما أعرب أيضاً عن تمسك بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالشراكة والتعاون مع الجزائر التي تربطها معها علاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار، وتطلعها إلى المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي بما يُسهم في مرافقة جمهورية النيجر في مساعيها الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية على ثرواتها، وتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية المشاريع الهيكلية المشتركة بالإضافة إلى تلك التي خصصتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

شرف الدين عبد النور