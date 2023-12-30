العرباوي: الرئيس تبون يولي اهتماما كبيرا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

30 ديسمبر، 2023

قال اليوم السبت الوزير الأول نذير العرباوي أن:” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وجاء ذلك في كلمته خلال إشرافه اليوم على تنصيب ربيعة خرفي على رأس المجلس، أن هذه الهيئة الدستورية تشكل إطارا حقيقيا للتشاور والتحليل والدراسات الاستباقية.

وشدد الوزير الأول على ضرورة تعزيز وتوسيع إشراك كافة شرائح المجتمع المدني وأعضاء الجالية الوطنية بالخارج لتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

رمزي أحمد توميات

30 ديسمبر، 2023

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