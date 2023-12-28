العرباوي: “الرئيس تبون أوفى بكل التزاماته خلال لقاءه بأعيان ولاية تندوف“

قال الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، خلال شروعه في زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تندوف، بتكليف من رئيس الجمهورية، أن الرئيس تبون تعهد ووفى بكل التزاماته خلال لقاءه بأعيان ولاية تندوف.

و أشار الوزير الأول، إلى أن الإستقبال الشعبي الذي حظي به رئيس الجمهورية، بتندوف يعبر عن التلاحم الموجود بين الشعب ورئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، خلال تطرقه إلى مجال الري، أنه تم استكمال الدراسة وتم تخصيص مبلغ مالي قدره 03 مليار دج.

للإشارة، فقد إلتقى الوزير الأول نذير العرباوي، بفعاليات المجتمع المدني بتندوف، من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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