العاصمة: تفكيك جماعة إجرامية تمتهن الاتجار في الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة مكافحة الاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية، بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى بالجزائر العاصمة، من معالجة قضية جناية الاستيراد والاتّجار بالمخدّرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، جناية الحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والشّحن والنّقل لمواد مخدّرة من طرف جماعة إجرامية منظّمة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، فقد تمكنت ذات الفرقة بعد الحصول على إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص، من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة.

كما تم حجز 400 غرام من المخدّرات الصّلبة “كوكايين”، مبلغ من العملة الوطنية قدره 49000 دينار، سيارتين سياحيّتين، ميزان إلكتروني و خمس هواتف نقّالة.

ويعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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