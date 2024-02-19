الطيب زيتوني يشرف على إفتتاح معرض متيجة الجهوي للإنتاج و التصدير بالبليدة
حل وزير التجارة وترقية الصادرات , الطيب زيتوني, اليوم الاثنين, بولاية البليدة, للإشراف على إفتتاح معرض متيجة الجهوي للانتاج و التصدير.
وكان في إستقبال الوزير زيتوني بمقر الولاية الوالي إبراهيم أوشان بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية ونواب الولاية بالبرلمان بغرفتيه ، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، كمال مولى.
كما سيشرف الوزير, حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات, على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين للولاية و إعطاء اشارة انطلاق عملية تصدير شحنة من المنتجات الغذائية إلى أوروبا .
سهام قريمش