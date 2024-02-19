الطيب زيتوني يشرف على إفتتاح معرض متيجة الجهوي للإنتاج و التصدير بالبليدة

19 فبراير، 2024

حل وزير التجارة وترقية الصادرات , الطيب زيتوني, اليوم الاثنين, بولاية البليدة, للإشراف على إفتتاح معرض متيجة الجهوي للانتاج و التصدير.

وكان في إستقبال الوزير زيتوني بمقر الولاية الوالي إبراهيم أوشان بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية ونواب الولاية بالبرلمان بغرفتيه ، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، كمال مولى.

كما سيشرف الوزير, حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات, على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين للولاية و إعطاء اشارة انطلاق عملية تصدير شحنة من المنتجات الغذائية إلى أوروبا .

سهام قريمش

19 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

التوقيع على اتفاقية تضمن أمن التحويلات المالية وتتبعّها في البنوك

1 ديسمبر، 2022
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي الصين و يخلف أزيد من 100 قتيل

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي الصين و يخلف أزيد من 100 قتيل

19 ديسمبر، 2023

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين

16 يونيو، 2022

تساقط أمطار رعدية معتبرة بهذه الولايات اليوم

8 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى