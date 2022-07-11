قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة “شمس” إسماعيل موقاري، أنه سيتم إنتاج أول كمية من الكيلوواط ساعي من الطاقة الكهروضوئية من مشروع “سولار 1000 ميغاواط” في غضون نهاية 2023 .

وأوضح مدير الشركة أن محطة كهرباء بني ونيف ببشار بطاقة 30 ميغاواط يمكن أن تنتج أول كمية من الكيلوواط ساعي من مشروع الطاقة الشمسية 1000 ميغاواط في غضون نهاية 2023 أو على أبعد تقدير في بداية 2024″.

وأضاف موقاري، أنه سيتم بيع الكهرباء المنتجة حصريا وكليا لشركة سونلغاز على مدار 25 سنة وهو ما يندرج في إطار الضمانات التي طلبها المستثمرون والمتمثلة في توقيع اتفاقيات بيع مباشر للكهرباء.

للعلم فإن عرض المناقصة لإنجاز “سولار 1000” أطلق نهاية ديسمبر الماضي من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة التي كلفت شركة “شمس” التي تأسست حديثا بمعالجة عرض المناقصة هذا.

كما يتمثل هذا المشروع في تأسيس شركات مشاريع (SPV) تتكفل بإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على التراب الوطني الى حصص تتراوح من 50 إلى 300 ميغاواط لكل واحدة.

ويندرج المشروع في إطار انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يطمح إلى تركيب 15.000 ميغاواط من المصادر المتجددة بحلول سنة.

رمزي أحمد توميات

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