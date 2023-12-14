الشركة الفرعية لاتصالات الجزائر “ساتيكوم” الراعي الرسمي لفريق كرة السلة للسيدات «JFK»  

أبرمت الشركة الجزائرية المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ساتيكوم”، فرع إتصالات الجزائر، عقد شراكة مع فريق كرة السلة للسيدات، JFK (Jeunesse Féminine de Kouba).

وعكست الشراكة بين شركة “ساتيكوم” وفريق JFK، الإلتزام المستمر للشركة الفرعية لاتصالات الجزائر بتطوير الرياضة في الجزائر، لاسيما الرياضة النسائية.

و أعرب شفيق شيخ، الرئيس المدير العام لشركة “ساتيكوم”، عن فخره وسعادته بهذه الشراكة حيث قال، “نحن نؤمن إيمانا راسخا على مستوى “ساتيكوم” بأهمية دعم الرياضة النسائية، وما دعمنا لفريق JFK لخير دليل على مدى التزامنا بدعم المواهب في الجزائر”.

و من خلال هذه الرعاية، أكدت شركة “ساتيكوم” دورها كشركة مُوَاطنة ومصممة على أن تكون محركا للتنمية الاجتماعية.

شرف الدين عبد النور

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