الشركة الفرعية لاتصالات الجزائر “ساتيكوم” الراعي الرسمي لفريق كرة السلة للسيدات «JFK»  

14 ديسمبر، 2023

أبرمت الشركة الجزائرية المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ساتيكوم”، فرع إتصالات الجزائر، عقد شراكة مع فريق كرة السلة للسيدات، JFK (Jeunesse Féminine de Kouba).

وعكست الشراكة بين شركة “ساتيكوم” وفريق JFK،  الإلتزام المستمر للشركة الفرعية لاتصالات الجزائر بتطوير الرياضة في الجزائر، لاسيما الرياضة النسائية.

و أعرب شفيق شيخ، الرئيس المدير العام لشركة “ساتيكوم”، عن فخره وسعادته بهذه الشراكة حيث قال، “نحن نؤمن إيمانا راسخا على مستوى “ساتيكوم” بأهمية دعم الرياضة النسائية، وما دعمنا لفريق JFK لخير دليل على مدى التزامنا بدعم المواهب في الجزائر”.

و من خلال هذه الرعاية، أكدت شركة “ساتيكوم” دورها كشركة مُوَاطنة ومصممة على أن تكون محركا للتنمية الاجتماعية.

شرف الدين عبد النور

14 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

صيام للإذاعة : الجزائر تستعيد مكانتها التي تليق بها في الأمم المتحدة

18 سبتمبر، 2023

بن دودة: الصناعة الثقافية في الجزائر لا تُجاري الموروث الثقافي الضخم

27 أبريل، 2021

حزب الأفلان يندد بتجاوزات نظام المخزن المغربي

13 أبريل، 2022

لعمامرة يلتقي مع وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية

21 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: