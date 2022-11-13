الشرطة القضائية بالرويبة في العاصمة تفكّك جمعية أشرار نصبت على شركات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، من توقيف (02) شخصان محل عدة أوامر قضائية تتراوح أعمارهما بين 43 و 60 سنة، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية الجزائر.

المشتبه فيهما قاما بالنصب والاحتيال على الشركات بعد الاستيلاء على مختلف أنواع البضائع ذات القيمة المالية الكبيرة من خلال تقديم صكوك بنكية وسجلات تجارية وهمية .

ومكّنت العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، ذات المصالح، من حجز سجل تجاري، صكوك بريدية، بطاقات ذاكرة وشرائح هاتفية، خزنة (01) حديدية، أربع(04) هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية النصب، سلاح (01) ابيض وأربعون (40) قرص من المؤثرات العقلية مع استرجاع السلع محل النصب، يضيف البيان.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية تكوين جمعية أشرار، النصب، إصدار صكوك بريدية دون رصيد، التصريح الكاذب وحيازة مؤثرات عقلية.

ش.ن

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