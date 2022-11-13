الشرطة القضائية بالرويبة في العاصمة تفكّك جمعية أشرار نصبت على شركات

13 نوفمبر، 2022

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، من توقيف (02) شخصان محل عدة أوامر قضائية تتراوح أعمارهما بين 43 و 60 سنة، حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية الجزائر.

المشتبه فيهما قاما بالنصب والاحتيال على الشركات بعد الاستيلاء على مختلف أنواع البضائع ذات القيمة المالية الكبيرة من خلال تقديم صكوك بنكية وسجلات تجارية وهمية .

ومكّنت العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، ذات المصالح، من حجز سجل تجاري، صكوك بريدية، بطاقات ذاكرة وشرائح هاتفية، خزنة (01) حديدية، أربع(04) هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية النصب، سلاح (01) ابيض وأربعون (40) قرص من المؤثرات العقلية مع استرجاع السلع محل النصب، يضيف البيان.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية تكوين جمعية أشرار، النصب، إصدار صكوك بريدية دون رصيد، التصريح الكاذب وحيازة مؤثرات عقلية.

ش.ن

13 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

لعمامرة: الجزائر ستبقى متمسكة بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وستظل بموجب ذلك سندا للشعوب المستعمرة في كفاحها ونضالها

3 نوفمبر، 2021

المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي: نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والشراكة بين البلدين

31 مايو، 2021

عبد المجيد تبون يعلن عن انشاء جائزة وطنية للمرأة الجزائرية المبدعة

8 مارس، 2020

تسليط عقوبة السجن المؤبد للارهابي “أبو الأسود” عضو مجلس العيان لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

3 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: