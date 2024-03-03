السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تذكّر باحترام خصوصيات شهر رمضان الفضيل وقدسيته

3 مارس، 2024

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم، جميع الناشطين في قطاع السمعي البصري باحترام خصوصيات شهر رمضان الفضيل وقدسيته.

و ذكّرت السلطة، بضرورة التقيّد بالقواعد القانونية والأخلاقية، دون الانسياق خلف الاغراض الربحية المطلقة أو صناعة الإثارة على حساب المهنية، داعية القنوات السمعية البصرية إلى السهر على تقديم شبكات برامج تراعي جميع فئات الجمهور.

كما دعت السلطة كذلك، قنوات السمعية البصرية إلى إبراز الطابع الجزائري في إطار ثقافاته المختلفة والمتنوعة وجعله فرصة للتعريف بالموروث الوطني.

شرف الدين عبد النور

3 مارس، 2024

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