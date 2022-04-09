أعلنت صبيحة اليوم السبت، المملكة السعودية، عن رفع عدد حجاج هذا العام 1443هـ- 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وجاء في بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، إنه:” انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة كورونا، تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية”.

وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام يكون للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات “كورونا” المعتمدة في وزارة الصحة، كما يشترط على القادمين للحج من خارج البلاد تقديم نتيجة فحص سلبي “بي سي آر” لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ليديا كبيش

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