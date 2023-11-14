الرابطة المحترفة الأولى: تأخير لقاء شباب بلوزداد – شبيبة القبائل إلى هذا التاريخ

قامت رابطة كرة القدم المحترفة، بتأخير لقاء شباب بلوزداد – شبيبة القبائل، ضمن الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس، إلى يوم الأحد 19 نوفمبر، على الساعة (19:00)، بعدما كان مبرمجا يوم السبت 18 من ذات الشهر، بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

و ستنطلق مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة الاولى “موبيليس”, يوم الجمعة 17 نوفمبر على أن تستمر يوم السبت 18 نوفمبر، بعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الماضي، بسبب الحرب الصهيونية على فلسطين.

و يتصدر فريق مولودية الجزائر الترتيب برصيد 12 نقطة، متبوعا بالوصيف نادي بارادو (10 نقاط) الذي تنقصه مباراة أمام شباب بلوزداد ستقام اليوم الثلاثاء، على الساعة 15:00م، بملعب عمر بن رابح – الدار البيضاء بالعاصمة.