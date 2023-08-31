الرابطة الأولى موبيليس: هذه قائمة الأندية الممنوعة من الإستقدامات تحسبا للموسم الكروي الجديد

31 أغسطس، 2023
الرابطة الأولى موبيليس: هذه قائمة الأندية الممنوعة من الإستقدامات تحسبا للموسم الكروي الجديد

أحالت الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات (CNRL) إلى رابطة كرة القدم المحترفة، قائمة أندية البطولة المحترفة، الممنوعة من استقدام لاعبين جدد للموسم الرياضي 2023/2024، حسب ما كشفه بيان الرابطة.

وتتمثل الأندية الممنوعة من الاستقدامات حسب ذات المصدر، في كل من مولودية وهران، اتحاد بسكرة، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، نجم مقرة، جمعية أولمبي الشلف و شباب قسنطينة.

كما أعلمت غرفة تسوية النزاعات بأنها قامت بضبط قائمة الأندية السبعة بسبب عدم تسوية ديونها العالقة للاعبين ومدربين كسبوا قضيتهم على مستواها.

و ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة الأولى موبيليس يومي 15 و 16 سبتمبر الداخل.

شرف الدين عبد المور

31 أغسطس، 2023

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