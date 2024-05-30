الرئيس تبون يُدشّن عددا من المشاريع التنموية والحيوية بخنشلة

أشرف اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تدشين ووضع حيز الخدمة، خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية خنشلة بعين البيضاء بولاية أم البواقي، على مسافة 51 كلم.

و يندرج خط السكة الحديدية خنشلة-أم البواقي لنقل المسافرين والبضائع، في إطار البرنامج التكميلي لولاية خنشلة، الذي أقره رئيس الجمهورية، لفائدة هذه الولاية.

كما دشّن الرئيس تبون، ووضع حيز الاستغلال، مشروع ازدواجية الطريقر قم 88 الذي يربط ولاية خنشلة بحدود ولاية باتنة، على مسافة 14 كلم.

و أكد رئيس الجمهورية، في كلمة له، أن عهد المشاريع التي تدوم لسنوات، قد انتهى بفضل جهود الإطارات الواعية، مثنيا على جهود كل من ساهم في تجسيد هذا المشروع الذي دخل حيز الخدمة، “في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أنها مجرد وعود انتخابية”، يضيف الرئيس.

كما وضع رئيس الجمهورية، بالقطب الحضري الجديد، ببلدية خنشلة، حجر الأساس لإنجاز 600 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري.

شرف الدين عبد النور