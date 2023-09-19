عاجل/الرئيس تبون يلقي اليوم كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

19 سبتمبر، 2023

تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جانب 240 من قادة دول العالم.

وتهدف الأشغال التي تناقش العديد من التحديات العالمية الراهنة كالسلام التقدم والازدهار إلى إحياء أجندة 2030 للتنمية المستدامة المتفق عليها عام 2015.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس تبون كلمة أمام الجمعية العامة، التي ستشكل فرصة لتوضيح رؤية الجزائر حول الأمن والسلم العالميين والتذكير بالمبادئ الراسخة للدبلوماسية الجزائرية.

هذا وستمكن كلمة رئيس الجمهورية، من إبراز أهمية تكريس الحوار لإيجاد حلول سلمية للأزمات التي تمر بها مناطق عدة في العالم على غرار منطقة الساحل.

ليديا كبيش

19 سبتمبر، 2023

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