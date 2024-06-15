الرئيس تبون يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا

إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بقلعة بورجو إغناسيا، المحتضنة لقمة السبعة الكبار، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و يندرج هذا اللقاء، في إطار مشاركة الرئيس تبون، في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم، بباري الإيطالية، بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

كما جرت المحادثات بين الطرفين، بحضور وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

و تنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية، من 13 إلى 15 جوان الجاري.

شرف الدين عبد النور