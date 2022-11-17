الرئيس تبون يعلن عن الغاء فوائد المديونية مع كوبا

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إلغاء فوائد المديونية مع كوبا. مبرزا أنه تقرر تأجيل هذه الفوائد إلى وقت لاحق.

وأوضح الرئيس تبون لدى تنشيطه ندوة صحفية مع نظيره الكوبي، أن هذا القرار جاء من أجل التخفيف من الوطأ الاقتصادي على كوبا، مبرزا، أن زيارة رئيس كوبا تشكل مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين. والذي انقطع منذ 2019.

كما جدد رئيس الجمهوىية تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه برفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه منذ 60 سنة.

ومن جهته، قال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، إنه جد مرتاح وسعيد. بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل مساعدة كوبا.

وقال الرىيس الكوبي:” تجمعنا والجزائر أكثر من 60 سنة من علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي، وعلاقاتنا التاريخية تدفعنا للمضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع رئيس كوبا “كوبا والجزائر مثال لشعبين تجمعهما علاقات استثنائية مفعمة، كما نفخر بمساهمتنا في تعزيز التعاون الصحي مع الجزائر. ونسعى إلى توسيعه إلى مجالات أخرى متنوعة” مشيدا بالاصلاحات السياسة والاقتصادية التي تشهدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون”.

ليديا كبيش

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