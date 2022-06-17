الرئيس تبون يعزّي عائلة الوزير السابق الراحل سيد أحمد فروخي

17 يونيو، 2022

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الوزير السابق سيداحمد فروخي, حسب بيان لرئاسة الحمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه على إثر وفاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي. قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الى عائلة الفقيد. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

للتذكير انتقل الى رحمة الله، الوزير السابق سيداحمد فروخي، اليوم الجمعة، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.

17 يونيو، 2022

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