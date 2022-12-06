الرئيس تبون يعزي عائلة الراحل محفوظ قرباج

6 ديسمبر، 2022

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تعزية إلى عائلة المرحوم محفوظ قرباج، الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال الرئيس تبون: “قضتْ مشيئةُ المولى تبارك وتعالى أن يرحل عن دُنيانا المغفور له بإذن الله محفوظ قرباج، الذي نفقد بانتقاله إلى جوار رب العـِّزة إحدى الشخصيات المتميزة، فلقد أُثْرى الراحل مسارَه المتواصل في عالم الرياضة، حيث اضطلع باقتدار بمهامه مُسيِّرًا مُتعلقًا بنُبل الأخلاق الرياضية، وحريصًا على تطوير كرة القدم، والرفع من مستواها”.

واضاف رئيس الجمهورية: “الراحل يَشهدُ به رصيدُه على مدى سنوات طويلة، والذي عَزَّزه بما عُرف عنه من مَحامِدَ وكفاءةٍ وروحٍ وطنية، فيما تَولَّى من وظائف ومسؤوليات، ومن موقعه مديرًا للمطبعة الرسمية”.

كما تقدم الرئيس تبون إلى عائلة الفقيد وإلى الأسـرة الرياضية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويُسكنه فسيح جناته.

رمزي أحمد توميات

6 ديسمبر، 2022

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