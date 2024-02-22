الرئيس تبون يشرف مع نظيره الموريتاني على إعطاء إشارة انطلاق مشروع طريق تندوف-الزويرات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, اليوم، بولاية تندوف، رفقة نظيره رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) – الزويرات (موريتانيا).

و يتم إنجاز الطريق الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 840 كيلومتر، من طرف مؤسسات جزائرية، حيث يشارك في إنجاز هذا المشروع نحو 10 مؤسسات وطنية، كما سيتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة هذا المشروع.

كما تم التوقيع على اتفاقية انجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، في ديسمبر 2021.

وبعد استكمال هذا المشروع الهام، ستعكف الجزائر على استغلاله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، بينما سيدخل عقد انجاز هذه المنشأة القاعدية التي لطالما شكلت حلما بالنسبة لسكان المناطق التي تعبرها، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الاشغال.

كما سيتم إنجاز واستغلال محطات الوقود العديدة المتواجدة على طول مسار الطريق، من قبل شركة نفطال.

ويأتي الشروع في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ليعكس مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا، ومن شأنه فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج الى الاسواق الافريقية، مرورا بموريتانيا.

كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.