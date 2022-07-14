وصل منذ قليل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب، للإشراف على تكريم الرياضيين الجزائريين المتوجين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وسجلت الجزائر، أفضل حصيلة في تاريخ مشاركاتها ضمن هذه الألعاب، حيث نجحت في انهاء مشاركتها في المركز الرابع من حيث الميداليات المحصل عليها، من بين 26 دولة مشاركة.

كماةحصدت الجزائر ما مجموعه 53 ميدالية من مختلف المعادن، منها 20 ذهبية، 17 فضية، و16 ميدالية برونزية.

وتجدر الاشارة الى أن إيطاليا احتلت الصدارة بـ156 ميدالية، منها 48 ذهبية، تليها تركيا بـ108 ميدالية، (45 ذهبية)، وفي المركز الثالث فرنسا بـ81 ميدالية (21 ذهبية).

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...